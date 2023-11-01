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北韓擬關閉逾兩成半駐外機構 包括駐港領事館

環球政治 18:05 2023/11/01

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北韓近期接連縮減外交規模，有指平壤政府打算關閉超過12間駐外機構，相當於該國兩成半的駐外機構，料北韓駐港領事館也受影響。

埃及總理揚言犧牲百萬人捍衛領土 首開放加沙邊境通行 【下一頁】

北韓與159國正式建交，在海外設有53個外交機構，包括3個領事館和3個代表處。

但北韓官媒朝中社周一（10月30日）表示，該國大使上周已對烏干達和安哥拉領袖作告別訪問，兩國媒體也報稱北韓駐當地大使館已關閉。

外媒報道，朝鮮政府已就有意關閉其駐港總領事館的方針向中方通報。

韓聯社報道，北韓駐西班牙大使館也將關閉，並由其駐意大利代表團處理鄰國事務。

【以巴戰爭】加沙難民營被炸致多死 以稱斃哈馬斯指揮官 【下一頁】

位於南韓的北韓資訊分析網站NK Pro創辦人Chad O'Carroll周三（11月1日）報道，北韓因應國際制裁、平壤脫離全球的趨勢及當地經濟疲軟，或會關閉超過12間駐外使館。

他形容北韓關閉使館的舉動，或為該國數十年來一大外交政策調整奠定基礎，影響平壤的外交接觸、人道主義工作及產生非法收入的能力。

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責任編輯：鄭錦玲

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