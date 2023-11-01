太古城兩房移民盤650萬沽　實用呎價11149元

樓價持續回落，指標屋苑再錄低市價成交。美聯物業范浩軒說，太古城鄱陽閣中層D室，實用面積583平方呎，兩房間隔，為移民盤，原業主於9月中放盤，當時叫價約820萬元，終累減170萬元，以650萬元易手，略低市價半成，實用呎價低見11,149元。

值得留意的是，新地（00016）旗下屯門NOVO LAND 2A期，日前公布4號價單，折實平均呎價約13,288元。換言之，上述太古城單位呎價比NOVO LAND 2A期新一批單位平。

資料顯示，原業主於1977年以約15.5萬元購入物業，持貨46年，現帳面獲利約634.5萬元，物業大幅升值約41倍。

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