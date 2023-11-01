【著數優惠】全新惠康網店登場 原箱優惠低至7折 新用戶買滿$500即減$50

惠康多年來不斷提升產品及服務質素，為了給予顧客更優質、更方便快捷的購物體驗，全新惠康網店 wellcome.com.hk 已正式登場，讓客人隨時隨地都可以一站式選購生活所需。全新惠康網店貼心為你搜羅過萬種商品，極速將各式各樣生活百貨及必需品送到府上。

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為慶祝全新網店推出，惠康推出多項限時優惠，包括新用戶*消費滿500元即減50元，以及yuu會員購買任何原箱貨品可獲20倍yuu分。



全新惠康網店為顧客提供更靈活方便的購物方式，貼心地搜羅超過10,000種商品供顧客選購，種類包羅萬有，選擇繁多，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類等，到個人護理、母嬰用品等，全力滿足不同顧客的需求。每星期更會限時推出不同優惠，原箱貨品更以低至 7 折發售。



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顧客於網店下單後，貨品即會極速送到府上！全新一站式購物體驗，不再需要將沉重的貨品由門市搬回家，讓你安在家中亦可選購生活所需，方便又快捷。

為慶祝惠康網店 wellcome.com.hk 正式推出，由 10 月 27 日至 11 月 23 日，新用戶*於網店消費滿500元，即減50元。此外，yuu 會員全年於惠康網店以恒生 enJoy 卡結賬，可獲取 3 倍 yuu 積分。



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惠康網店同時推出激抵原箱低至 7 折優惠，不論是餐酒、汽水、飲品、樽裝水、麵食，或是衞生紙、尿片及寵物用品等都應有盡有！而 yuu 會員於 11 月 3 日至12 月 28 日期間，購買任何原箱貨品更可賺 20 倍 yuu 分，即等同於 10%回贈，優惠折上折。



此外，惠康網店亦搜羅了多款美酒，包括澳洲紅酒、法國紅酒、白酒、香檳、汽酒及玫瑰酒等，為你提供最多元化的選擇！由即日至 11 月 30 日，精選美酒更以低至 4 折#「開倉價」發售，而買滿 6 支紅酒或白酒（750 毫升或以上）更可享額外 85 折。



*只限首次於惠康網店/yuu 網購/Market Place App 購物之新用戶

#只適用於指定商品

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撰文：陳詠妍