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【香港零售】9月零售業銷貨值同比升13.0%　略低於市場預期

商業 16:44 2023/11/01

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政府統計處發表最新的9月零售業銷貨額數字。2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，較2022年同月上升13.0%，略低於市場預期的13.8%。2023年8月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同月上升13.7%。與2022年同期比較，2023年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升18.6%。

【雙十一】調查指6成消費者雙11至少消費3,000元　同比增11%

在2023年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.0%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為35億元，較2022年同月上升22.0%。2023年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌9.5%。與2022年同期比較，2023年首九個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.3%。
 
9月零售業銷貨量略低於市場預期

扣除其間價格變動後，2023年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升10.1%，略低於市場預期的10.9%。2023年8月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2022年同月上升11.0%。與2022年同期比較，2023年首九個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升16.5%。
 
2023年9月與2022年9月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.3%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值上升1.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升16.5%）；其他未分類消費品（上升34.1%）；服裝（上升41.5%）；百貨公司貨品（上升12.2%）；藥物及化妝品（上升50.6%）；書報、文具及禮品（上升10.8%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.8%）；中藥（上升14.0%）；以及眼鏡店（上升17.4%）。
 
另一方面，2023年9月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌1.3%。其次為汽車及汽車零件（銷貨價值下跌25.1%）；燃料（下跌19.2%）；以及傢具及固定裝置（下跌15.1%）。

政府：受惠於旅遊業和私人消費復蘇
 
2023年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.2%。
 
政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值在9月按年繼續明顯上升。展望未來，發言人指出訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。住戶收入持續改善和政府多項支援措施（包括「香港夜繽紛」）亦應提供支持。

【香港零售】9月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加13.8%

本報記者：李智賢

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