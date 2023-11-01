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【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量 理想交付突破四萬輛、蔚來銷量增60%
新能源車股陸續公布10月份銷量。在「蔚小理」中，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 單月交付創新高，按年均升約3倍，值得留意是，理想交付突破四萬輛大關，表現突出，相對而言，蔚來 （09866） 增為約60%。而吉利 （00175） 旗下極氪的交付增長則較為慢，僅按年升近3成。
|電動車廠
|交付量（輛）
|按年變動
|按月變動
|理想
|40,422
|＋302.1%
|+12.1%
|小鵬
|20,002
|＋292%
|＋31%
|蔚來
|16,074
|+59.8%
|＋2.8%
|極氪
|13,077
|+29%
|+8.5%
蔚來 （09866） 10月交付16,074輛汽車，按年增長59.8%，其中包括11,086輛高端智能電動SUV以及4,988輛高端智能電動轎車。年初至今，公司交付126,067輛汽車，按年增長36.3%。截至2023年10月31日，蔚來汽車累計交付量達415,623輛。
理想汽車 （02015） 月交付首次突破四萬輛大關，10月交付新車40,422輛，按年增長302.1%。理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想汽車邁入加速規模化發展新周期。截至2023年10月31日，理想汽車全年累計交付284,647輛。
小鵬汽車 （09868） 單月交付創新高，並突破2萬輛關口，10月交付新車為20,002輛，按年增長292%，按月升31%。期內，G6交付為8741輛。
而吉利旗下極氪期內交付汽車共13,077部，按年增加約29%。
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編輯：袁諾曦