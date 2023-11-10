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【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量　比亞迪單月銷量突破30萬、東風汽車銷量增2%

股市 18:51 2023/11/10

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【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量

新能源車股陸續公布10月份銷量。比亞迪 （01211） 在銷量上繼續稱冠，達30萬輛。在「蔚小理」中，理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 單月交付創新高，按年均升約3倍，值得留意是，理想交付突破四萬輛大關，表現突出，相對而言，蔚來 （09866） 增為約60%。而吉利 （00175） 旗下極氪的交付增長則較為慢，僅按年升近3成。

電動車廠交付量（輛）按年變動按月變動
比亞迪301,833＋38.6%+5%
理想40,422＋302.1%+12.1%
廣汽46,782+39.2%-19.3%
東風42,477+1.7%-14.1%
長汽30,551+178.9%+39.5%
小鵬20,002＋292%＋31%
蔚來16,074+59.8%＋2.8%
極氪13,077+29%+8.5%

東風汽車 （00489） 公布，10月新能源汽車銷量為46,908輛，按年增加1.7%。首10個月，累計銷量27.8萬輛，略增0.8%。

廣汽集團 （02238） 宣布，10月新能源汽車銷量升39.2%至4.7萬輛，首10個月，累計銷量升84.8%至44.1萬輛。

長城汽車 （02333） 宣布，10月新能源車銷量30,551輛，按年大增1.8倍；首10個月累計銷售20萬輛，按年增加85.4%。

比亞迪 （01211） 10月銷量為301,833輛，按年升38.6%，海外銷售新能源乘用車合計30,521輛。在乘用車方面，純電動的銷量為165,505輛，按年升60.4%，插電式混合動力的銷量為135,590輛，按年升18.6%。首10個月，比亞迪銷量為2,381,471輛，按年升70.4%。

蔚來 （09866） 10月交付16,074輛汽車，按年增長59.8%，其中包括11,086輛高端智能電動SUV以及4,988輛高端智能電動轎車。年初至今，公司交付126,067輛汽車，按年增長36.3%。截至2023年10月31日，蔚來汽車累計交付量達415,623輛。

理想汽車 （02015） 月交付首次突破四萬輛大關，10月交付新車40,422輛，按年增長302.1%。理想汽車董事長兼CEO李想表示，理想汽車邁入加速規模化發展新周期。截至2023年10月31日，理想汽車全年累計交付284,647輛。

小鵬汽車 （09868） 單月交付創新高，並突破2萬輛關口，10月交付新車為20,002輛，按年增長292%，按月升31%。期內，G6交付為8741輛。

而吉利旗下極氪期內交付汽車共13,077部，按年增加約29%。

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編輯：袁諾曦

廣汽集團（02238） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 理想汽車—W（02015） 港股
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