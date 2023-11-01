埃及總理揚言犧牲百萬人捍衛領土 首開放加沙邊境通行

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）周二（10月31日）揚言，已經準備犧牲數百萬人性命，捍衛埃及領土及主權。同時，埃及接壤加沙（Gaza）的陸路邊境首次在以巴戰爭後開放。

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馬德布利訪問西奈半島北部城市Al-Arish時表明，埃及已經準備好犧牲數以百萬人的性命，不會容許任何人或事情侵害埃及領土，捍衛埃及的主權。他強調解決地區問題不可能只是把問題拋向埃及。

馬德布利言論被指針對以色列，據指以國政府早前起草戰時方案，提議把加沙內約230萬民眾遷移至埃及的西奈半島。以色列強調方案只是假設，但引起埃及憂慮，擔憂鄰國試圖把加沙問題轉移予埃及。

《以色列時報》（Times of Israel）報稱，埃及在拉法赫市（Rafah）邊境管制站鄰近地區部署大量坦克及裝甲車，相信防範大批加沙民眾湧入。

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另外，據外國媒體報稱，消息人士指在卡塔爾斡旋下，埃及周意在周三（11月1日）開放拉法赫市邊境管制站，容許有限數量的加沙民眾通過進入埃及，為以巴戰爭以來首次。

據悉，周三可獲前往埃及的加沙民眾最多達500人，預計只有外國公民，雙重國籍人士及嚴重受傷民眾可獲放行。有指埃及同意81名重傷加沙人士通過邊境，管制站外亦有救護車等候接送傷病人員。

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責任編輯：吳漢培