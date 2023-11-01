【餐飲新浪潮@iM網欄】中環緬甸菜餐廳 真誠的好客之道是成功的根本

香港的東南亞菜餐廳從不缺席，泰國菜、印尼菜、越南菜，都不在少數。但說到緬甸菜，大家可能大約知道是一款綜合了酸味與鹹味的菜式，但具體也未必說得清楚。

Club Rangoon是香港少數的緬甸菜餐廳。創辦人Nelson Htoo出生於緬甸，成長於新加坡，2020年在香港中環開業Club Rangoon，旨在香港推廣正宗的緬甸菜，填補香港東南亞美食中的一個空白處。餐廳提供豆腐沙律、魚湯米粉、茶葉拌豆等道地菜式。全間餐廳以深色的木紋及墨綠色為主調，呈現一種高貴的東南亞風情。

而Nelson Htoo也是Common Abode餐飲集團的聯合創辦人之一，所以今天特意邀請他分享成功的經驗和經營的理念。

是什麼啟發了你將緬甸菜式引入本地餐飲業?

在香港，緬甸菜都一直不夠受到重視。很多顧客來到時，都不知道有什麼食物會在餐桌上。有顧客也曾到緬甸旅行，但其實只要離開緬甸，就很難再找到緬甸菜。

香港是美食天堂，在這裡的確很容易找到東南亞菜式 ，但一直都不太見到緬甸菜的蹤跡。為了更豐富香港的美食文化，我希望能介紹一種大多數人都還沒嘗試過的料理。另外，我也希望在此分享成長過程中所享受過的緬甸飲食，以及我們的好客之道。

香港經營餐飲業充滿挑戰，尤其是近年更甚。你面對過的最大挑戰是甚麼?

疫情帶給所有人艱難的考驗，而那三年的影響，至今仍然持續。對比疫情前，我們要快速適應外出就餐的習慣、消費力減少的問題，而招聘員工的模式也同時在轉變。我們正努力從過去三年的動盪中恢復過來。還有颱風季節也是一個挑戰！

Common Abode未來幾年的願景是什麼？

在更多地點開業！其實已正在籌備當中，我們打算讓Club Rangoon在新加坡揭開新的一章。我們很樂意將這個概念，帶到更多、更不同的緬甸社區。我們十分希望看到，我們的餐廳可以怎樣進入不同的地區，會有怎樣的火花。我也希望Common Abode能夠成長發展，推出更多富有創意，擁有獨特風格的概念店。

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有哪些導師或榜樣，對你有深遠的啟發？

我真的很欣賞香港瑰麗酒店集團的首席行政總裁鄭志雯。她那注重連結感的待客之道，真是一種非常宏觀視野。她不止是在場地放滿奢華的飾物及用具，即使是如香皂，也是用最優質的，而且，她更關專注空間的整體氛圍、整體的設計品味，以打造真正能讓人深深回味的個人體驗，讓客人的情感與空間連結起來。

作為Common Abode的聯合創辦人，你日常一天是怎樣過的？你又是如何管理好時間？

通常我的上午和下午，都充斥着各種會議﹐包括與餐廳營運團隊、供應商、集團管理層等。如不在會議，我喜歡以健身或在辦公室外流連，作為一些調劑。

而在餐飲服務業，沒有一天是相同的，當我們餐廳舉辦不同的活動，我就會親身到場，看看如何反應與成果。如果有其他地方正在舉行活動，我也喜歡去看看業界的朋友們正在做甚麼！

對於有志在香港做餐飲業的年輕創業者，你有什麼建議？

首先要了解團隊。真誠地與團隊成員交流，甚至是僅是一聲問候，都能產生積極的影響。因為，餐飲業其實就是好客之道。內部把這做好，才能令顧客也感受到，這才能取得成功。

另外就是要懂得放手。剛開始時，你很容易陷入其中，希望每件事都親力親為。但緊記要利用團隊成員的專業知識和經驗。

最後，營運是一切。熟悉營運，同時也是去了解團隊運作方式。熟悉營運的各個細節，無論是軟件或是硬件，是有效降低成本的最佳方式。

作者_ Alexandra（梁翠欣）簡介： Alexandra（梁翠欣）為資深餐飲公關及社交媒體營銷專家，畢業於浸會大學公關廣告系，自小鍾情餐飲業，曾為多間知名飲食集團及餐廳效力，於2020年創立香港餐飲公關及市場推廣公司Monogic。 Alexandra熱衷分享作為餐飲公關的所見所聞，人物故事和行業趨勢動向，希望藉文字讓更多人重新認識香港這個美食天堂，推廣本地餐飲文化。

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