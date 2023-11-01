  • 28°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】9月零售總銷貨值升13%　較8月再放慢、遜預期

宏觀解讀 16:40 2023/11/01

分享：

分享：

【香港經濟】9月零售總銷貨值升13%　較8月再放慢

政府統計處公布，2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13.0%，低於市場預期。而8月零售業總銷貨價值的修訂估計為按年上升13.7%，與臨時估計時相同。今年首九個月合計，香港零售業總銷貨價值的臨時估計上升18.6%。展望未來，港府發言人指出，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。

扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升10.1%。而8月經修訂數字為按年上升11.0%。今年首九個月，零售業總銷貨數量的臨時估計上升16.5%。

在9的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.0%或35億元，金額按年上升22.0%，而8月經修訂估計為按年下跌9.5%。總計首9個月，零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.3%。

與2022年9月相比，零售貨值最高的依次為：

  • 珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升27.3%）
  • 電器及其他未分類耐用消費品（上升1.0%）
  • 食品、酒類飲品及煙草（上升16.5%）
  • 其他未分類消費品（上升34.1%）
  • 服裝（上升41.5%）
  • 百貨公司貨品（上升12.2%）
  • 藥物及化妝品（上升50.6%）
  • 書報、文具及禮品（上升10.8%）
  • 鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.8%）
  • 中藥（上升14.0%）
  • 眼鏡店（上升17.4%）
ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

相關文章：

【香港經濟】香港8月零售業總銷貨值按年升13.7%　遜預期

【香港經濟】香港第三季GDP增長初值4.1%、遜預期　恒生薛俊昇：外圍環境欠佳續礙本港經濟復甦（第二版）

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟數據表現 政府統計處 零售
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【電動車】一文看清新能源車廠10月交付量　理想交付飈3倍突破四萬輛、小鵬銷量同創新高

下一篇文章

【長和系】長江生命科技：PRAME及PD-L1雙抗原癌症疫苗臨床前研究結果正面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款