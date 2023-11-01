hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【香港經濟】9月零售總銷貨值升13% 較8月再放慢、遜預期
宏觀解讀 16:40 2023/11/01
政府統計處公布，2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13.0%，低於市場預期。而8月零售業總銷貨價值的修訂估計為按年上升13.7%，與臨時估計時相同。今年首九個月合計，香港零售業總銷貨價值的臨時估計上升18.6%。展望未來，港府發言人指出，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。
扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升10.1%。而8月經修訂數字為按年上升11.0%。今年首九個月，零售業總銷貨數量的臨時估計上升16.5%。
在9的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.0%或35億元，金額按年上升22.0%，而8月經修訂估計為按年下跌9.5%。總計首9個月，零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.3%。
與2022年9月相比，零售貨值最高的依次為：
- 珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升27.3%）
- 電器及其他未分類耐用消費品（上升1.0%）
- 食品、酒類飲品及煙草（上升16.5%）
- 其他未分類消費品（上升34.1%）
- 服裝（上升41.5%）
- 百貨公司貨品（上升12.2%）
- 藥物及化妝品（上升50.6%）
- 書報、文具及禮品（上升10.8%）
- 鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.8%）
- 中藥（上升14.0%）
- 眼鏡店（上升17.4%）
相關文章：
【香港經濟】香港第三季GDP增長初值4.1%、遜預期 恒生薛俊昇：外圍環境欠佳續礙本港經濟復甦（第二版）
看文章 ・ 賺取 ET Points