【香港經濟】9月零售總銷貨值升13%　較8月再放慢、遜預期

▲ 【香港經濟】9月零售總銷貨值升13% 較8月再放慢

政府統計處公布，2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13.0%，低於市場預期。而8月零售業總銷貨價值的修訂估計為按年上升13.7%，與臨時估計時相同。今年首九個月合計，香港零售業總銷貨價值的臨時估計上升18.6%。展望未來，港府發言人指出，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。

扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升10.1%。而8月經修訂數字為按年上升11.0%。今年首九個月，零售業總銷貨數量的臨時估計上升16.5%。

在9的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11.0%或35億元，金額按年上升22.0%，而8月經修訂估計為按年下跌9.5%。總計首9個月，零售業網上銷售價值的臨時估計下跌2.3%。

與2022年9月相比，零售貨值最高的依次為：

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（上升27.3%）

電器及其他未分類耐用消費品（上升1.0%）

食品、酒類飲品及煙草（上升16.5%）

其他未分類消費品（上升34.1%）

服裝（上升41.5%）

百貨公司貨品（上升12.2%）

藥物及化妝品（上升50.6%）

書報、文具及禮品（上升10.8%）

鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升9.8%）

中藥（上升14.0%）

眼鏡店（上升17.4%）

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