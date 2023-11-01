【數碼港元】Visa聯同匯豐、恒生試行代幣化交易　推動嶄新金錢流動形式

全球支付科技公司Visa聯同匯豐及恒生銀行，於5月入選「數碼港元」先導計劃，並且為全球首個透過合作方式，將銀行與銀行間，企業對企業（B2B）的自行及跨鏈交易以代幣化存款進行。Visa於今（1日）發表了相關測試結果。

測試針對B2B付款流程，模擬了物業付款及收款機構和商户間的結算。結果顯示代幣化存款為大額交易提供另類支付選項，並保障交易在安全情況下進行，減低結算風險。而以代幣化存款處理支付卡和商户間的交易，則能提高交易透明度和加快大額交易的結算速度。

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Visa亞太地區數碼貨幣業務部主管Nischint Sanghavi指，先導計劃的實例為「數碼港元」提供有價值參考，亦有助支付系統的未來發展。代幣化存款或會改變銀行與數碼資產之間的互通方式，Visa表示會重點研究資產市場代幣化、可編程金融、擴展零售方案，以及跨境支付的可行性。

責任編輯：歐朗欣

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