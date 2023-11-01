▲ 【長和系】長江生命科技：PRAME及PD-L1雙抗原癌症疫苗臨床前研究結果正面

長江生命科技 （00775） 將於周六（4日）在美國加州舉行的癌症免疫療法學會年會上，展示研發中針對黑色素瘤優先表現抗原（PRAME）及細胞程式性死亡-配體1（PD-L1）之雙抗原癌症疫苗的臨床前研究數據。長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，PRAME及PD-L1雙抗原癌症疫苗的臨床研究預計未來兩年內展開，目前正在調整雙抗原癌症疫苗設計、佐劑配方以及部署臨床前毒性試驗。

杜健明指出，肝癌是亞洲癌症死亡個案中第二最普遍成因，且存在未被滿足巨大醫療需求，長江生命科技希望進一步研究PRAME及PD-L1雙抗原癌症疫苗對於肝癌，及其他會過度呈現PRAME及PD-L1抗原癌症的作用，包括卵巢癌、急性骨髓性白血病、肺癌等。

杜健明稱，PRAME是一種蛋白質，有助於癌細胞生長及擴散，是致癌的癌症抗原；PD-L1是在某些免疫細胞及癌細胞中高度呈現的蛋白質，能抑制T細胞的免疫反應，因此能助癌細胞逃避免疫系統，而將兩種同時針對 PRAME 及 PD-L1的雙抗原癌症疫苗施加於原位同源肝癌細胞小鼠模型，其結果顯示該兩種疫苗具有預防性及治療性效用。

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記者：李哲毅