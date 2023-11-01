英偉達股價周二下跌約5% 或因美政府要求取消對華先進晶片訂單

根據《華爾街日報》報道，英偉達公司（NVDA）股價周二（31日）下跌約5%，創近五個月新低，原因是這家巨頭可能被迫取消價值50億美元的對華先進晶片訂單，以遵守美國政府的新限制措施。

引述知情人士的話報導，英偉達上周接到通知，原定於明年交付給包括阿里巴巴集團（9988）、TikTok所有者字節跳動（ByteDance）和百度（9888）在 內的中國大型科技公司的人工智慧晶片訂單，將受到美國商務部宣布的最新出口限制措施的限制。





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Nvidia 的股價最低跌至 392.30 美元，跌幅達 4.7%，創下自 6 月中旬以來的最低水準。 該股是今年納斯達克指數上漲 22% 的主要動力之一，目前較 8 月 31 日創下的歷史最高收盤價 493.55 美元下跌了近 20%。 上一次跌幅為 2.09%。

普拉姆基金公司（Plumb Funds）執行長兼首席投資組合經理普拉姆（Tom Plumb）說：「這隻股票已經超賣了。Nvidia曾表示這不會產生短期影響，但更多的是長期影響。我們仍然預計該公司本季度的業績會相當強勁，並認為這是一個很好的長期持股機會，不過由於其波動性，我們不會增持。」

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Nvidia 發言人表示，對其先進晶片的需求 「很高」，這些晶片的製造通常需要大量的準備時間，Nvidia 正在努力將訂單分配給美國和其他地區的「廣大客戶」。他在聲明中說：「這些新的出口管制措施在短期內不會產生有意義的影響。」

本月早些時候，拜登政府對 Nvidia 和其他公司設計的更多人工智慧晶片的對華出口實施了限制，此舉旨在阻止中國政府獲得美國的尖端技術以加強其軍事力量。新規定於11月生效，其中包括對伊朗和俄羅斯等國的出口管制。

「紐約Great Hill Capital董事長 Thomas Hayes）說：「我認為英偉達的定價是完美的，當你的股票以20倍的銷售額和40倍的收益交易時，任何偏離都會產生重大影響。」

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記者：張瑋婷