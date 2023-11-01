WeWork深受巨債虧蝕困擾 傳最快下周申請破產

軟銀支持的共享空間公司WeWork（WE）計劃最早於下周申請破產。

《路透》引述消息人士報道，WeWork正在考慮向新澤西州申請破產保護。該公司已與債權人達成協議，暫時推遲支付部分債務，但寬限期即將結束。

WeWork一直在巨額債務和巨額虧損中掙扎，以致股價大幅下跌。

WeWork的麻煩始於其2019年上市計劃失敗，原因是投資者對其商業模式持懷疑態度，並擔心其虧損。盡管該公司努力恢復元氣，包括降低2021年IPO的估值，但它仍在掙扎，並引發了對其持續營運能力的懷疑。

該公司長期淨負債29億美元，長期租約超過130億美元。商業房地產業借貸成本的上升進一步加劇了WeWork面臨的挑戰。

包括行政總裁Sandeep Mathrani在內的高層，已於今年離職。

WeWork申請破產不僅會對公司產生重大影響，也會對其主要投資者軟銀產生重大影響，軟銀向這家初創公司投資了數十億美元。

WeWork可能申請破產的消息導致其股價大跌，而年初至今已下跌了約96%。

延伸閲讀：啟德海灣第一期首批208伙 入場約575萬起【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機