Cybertruck即將交車 馬斯克：目標每年生產20萬輛

Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周二（31日）宣布，公司的目標是每年生產20萬輛電動皮卡Cybertruck，到2025年時更可能提高到25萬輛。

該目標較此前公布、每年超過12.5萬輛的產能高。

人們期待已久的Cybertruck將於11月30日開始交付，這距離它的亮相已經過去近四年時間，馬斯克強調了製造這款車所面臨的挑戰，「但我不得不強調，生產比最初的設計要難得多。」

另外，他較早前亦指承認，在擴大生產和實現現金流方面面臨挑戰和潛在的「巨大挑戰」。

Tesla股價近期受壓，較上個高位跌了逾20%。

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