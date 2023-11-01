AMD第三季業績勝預期 料明年AI晶片銷售達20億美元

AMD公布第三季業績，調整後每股盈利為70美仙，超出分析師預期的68美仙；收入58億美元，按年升4%，並略高於預期的57億美元；純利則增至2.99億美元，合每股收益18美仙，去年同期為6600萬美元，合每股收益4美仙。

在PC晶片銷售的拉動下，包括PC處理器在內的客戶端部門收入大幅增長42%，達15億美元。不過，由於通訊市場疲軟，AMD的嵌入式部門收入下降5%至12億美元；遊戲部門銷售額下降8%至15億美元，主要由於遊戲機的半定制晶片銷售減少。

AMD對其2024年的AI晶片業務展望樂觀，首席執行官蘇姿丰（LisaSu）表示：「我們現在預計第四季數據中心GPU收入約為4億美元，隨著全年收入的增長，2024年將超過20億美元。」她強調公司致力成為AI市場的重要參與者，並提到最近的AI收購及其軟件套件的改進。

不過，AMD發布的第四季度業績指引低於預期，預計銷售額約為61億美元，低於分析師預計的63.7億美元。

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