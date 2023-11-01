  • 25°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 19:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】業績期冇料到 港股17000調整未完？

iMTV＋ 19:30 2023/11/01

分享：

分享：

iM會客室
【iM會客室】業績期冇料到 港股17000調整未完？

其他股評時段:

16:05 內銀股
16:57 汽車股-01211 比亞迪股份
20:48 09863 零跑汽車
23:28 00005 匯豐控股
29:28 油股
32:49 00386 中國石油化工股份
36:50 09987 百勝中國
41:52 06862 海底撈
45:44 01876 百威亞太
48:57 01772 贛鋒鋰業
51:58 02382 舜宇光學科技
55:05 01211 比亞迪股份
56:25 00700 騰訊控股
57:21 00066 港鐵公司
58:50 09987 百勝中國

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】港股11月再試低位？ 增發國債施政報告撐市成效
2023/10/25
【iM會客室】港股11月再試低位？ 增發國債施政報告撐市成效
【iM會客室】恒指反彈定新升浪 華為回歸電車手機股執位？
2023/10/11
【iM會客室】恒指反彈定新升浪 華為回歸電車手機股執位？
【iM會客室】港股繼續尋底之旅 弱市下可留意板塊
2023/10/04
【iM會客室】港股繼續尋底之旅 弱市下可留意板塊
【IM會客室】港股10月走勢預測 尋底格局板塊點評
2023/09/28
【IM會客室】港股10月走勢預測 尋底格局板塊點評
【iM會客室】今晚議息舉世觸目 後市龍蛇盡在點圖
2023/09/20
【iM會客室】今晚議息舉世觸目 後市龍蛇盡在點圖
港股 經濟 香港 香港經濟日報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款