10月份英國房價或因供應不足 按月升0.9% 按年減3.3%

英國一家抵押貸款機構Nationwide稱，10月份英國房價出人意料地比9月份上漲了0.9%，但房價上漲的原因是待售房屋數量不足，而不是受借貸成本飆升打擊的市場出現轉機的跡象。

招金逾31億元收購 澳洲上市金礦商餘下股權 詳情請看【下一頁】

【青姐話】築緊底？ 再尋底？

Nationwide的報告指，10月房價年減了3.3%，降幅小於9月的5.3%。接受《路透社》調查的經濟學家先前預計，10月房價將季減0.4%，年減4.8%。其首席經濟學家加德納（Robert Gardner）表示：「10月份房價的回升很可能反映出市場上的房產供應受到了限制。」

加德納說，幾乎沒有證據表明存在會推低房價的強制賣房行為，這在很大程度上是因為失業率仍然很低，這有助於家庭支付較高的抵押貸款成本。

【券商點睇】擬回購彰顯長期信心 龍源電力估值或將提升 詳情請看【下一頁】

英國央行在 2021 年 12 月至 2023 年 8 月期間升息 14 次，將抵押貸款利率推升至 2008 年以來的最高點。 預計英國央行將在周四（2日）的會議上連續第二次按兵不動。

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRI】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷