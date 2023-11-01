黃金成為地緣政治風險的受惠者

由於黃金有避險性資產的特性，在金融市場動盪時期通常受惠。近期以色列與哈瑪斯緊張局勢已升級為戰爭，從而提振黃金價格，10月7日（戰爭開始）以來黃金價格上升了約5%。目前仍不確定的是，黃金價格的上升空間能持續多久。很大程度上，這將取決於中東衝突的進展——若未來一至三個月內能受到控制並解決，金價則可能已反應此事件。

然而，如果衝突擴散並成為區域性的不穩定局勢，金價則可能仍有上升空間。考慮到美國及其盟友積極控制此衝突，包括與伊朗進行秘密談判以警告避免緊張局勢升級，以及在以色列和加薩北部之間開放的安全走廊。星展集團的基本假設是，此衝突事件不會擴大成為區域性危機。在量化分析方面，觀察過去的避險事件對黃金價格的影響，事件因素導致黃金升勢，平均為期15天的反彈（從低點至高點），平均上升了約8%。

自去年3月聯儲局加息週期以來，利率和美元一直是黃金的主要阻力。因為國債債息代表了持有無息黃金的（無風險）機會成本。然而，這種關係最近面臨了一些挑戰。實質利率與金價之間的負相關性仍然存在，但與金價（反應利率上升）的敏感度略微減弱。

另一個值得注意是，最近日本和中國投資者持續投資大量黃金，並帶動這稀有金屬的日圓價格創下歷史新高。與此同時，中國的黃金溢價（上海黃金交易所價格減去COMEX金價的差額）急劇上升。這樣溢價的上升很大程度上反應了中國政府最近針對黃金實施的進口限制，主要在最近寬鬆的貨幣政策下保護人民幣（今年5月，中國人民銀行（PBOC）採取減息措施，為2022年8月以來首見）。

星展集團認為，央行的買盤持續強勁是更廣泛地緣政治趨勢的一部分，這樣的趨勢涉及到國家希望分散外匯儲備，增加中性硬資產的部份。這樣的趨勢可望支撐金價長線表現，投資者應將黃金納入投資組合，作為風險分散的工具。

責任編輯︰梁浩碩