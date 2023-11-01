【雙十一】調查指6成消費者雙11至少消費3,000元　同比增11%

諮詢公司AlixPartners發表最新報告，今年是疫情後第一個淘寶「雙十一」購物節，隨著消費者信心明顯回升，近半受訪者表示支出將較去年有所增加，62%受訪者更表示今年將至少消費3,000元，較2022年上漲11％。

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淘寶「雙十一」購物節已是第15年，而AlixPartners亦已第6年追蹤中國消費者對該購物節的行為和趨勢。AlixPartners合夥人兼大中華區消費與零售業務負責人Britton Russell表示：「2023年是疫情後第一個消費回歸正常的雙十一。我們看到消費情緒和預算都非常強勁，總支出將比去年增加18%，幾乎是2021年至2022年增幅的三倍。然而，品牌需要更有目的性和針對性，才能在『雙十一』中脫穎而出並創造最大的回報。」

調查顯示，消費者預期增加消費日用品（42%），服裝、時尚和配飾（44%）、美容和個人護理產品（42%）、生活和家居用品（40%）等較高端的品類；而奢侈品的購買意向下降幅度最大（20%）。隨著消費者愈來愈成熟，在選擇產品時將真實性和可信度（83%）、功能性和耐用性（82%）、材料和品質（80%）以及安全性和可追溯性（80%）作為首要考慮因素。

Britton Russell指現在消費者在購物時前所未有地謹慎，對產品有了更豐富的認識，只購入最值得買的產品。他們通過搜集不同零售商和平臺的資訊，以辨別除了折扣外的真正產品差異化因素，像是產品品質和可持續性，從而確保一種選擇勝過另一種選擇。

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責任編輯：李智賢

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