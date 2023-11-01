【香港零售】9月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加13.8%

政府統計處今日（1/11）將發表最新的9月零售業銷貨額統計。市場預計9月零售銷貨值將增加13.8%，零售銷貨量將增加10.9%。

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今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億元，同比上升13.7%，低於市場預期。分析師指港元強令港人更熱衷於外遊消費，寧願把錢用在歐洲、日本購物，加上股市樓市不好，港人難有較佳的消費氣氛。零售管理協會亦看淡9月數據，但中秋送禮市況較去年好，認為仍有不少正面因素。

星展銀行香港經濟師謝家曦表示，香港失業率低，勞動力在增加，對零售市道有正面影響。但由於股市樓市的市況較差，難以提升香港市民的消費意欲。至於政府的夜經濟措施，他認為仍需要進一步觀察，但見到有商戶延長了營業時間，相信也能帶來一些積極作用。

香港零售管理協會主席謝邱安儀則預估9月的香港消費市場會進一步回落：「9月已是開學月份，一般市況都會較靜，加上不少內地旅客會留待十一黃金周才會訪港，都會令9月的零售較差。」

另一方面，今年9月的颱風和黑雨日子較多，減少了零售商戶開門營業的日子，同時港人北上消費的趨勢仍然持續，因此她預估這會為9月零售銷售數據帶來負面影響。但她也指今年中秋節送禮的市況較之前好，銷售成績理想，預期會是9月零售銷售的正面因素。

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本報記者：李智賢

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