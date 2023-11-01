【Amazon侵權】Nokia起訴Amazon及HP　侵犯影片串流技術版權

▲ 昨（31日）Nokia在美國特拉華州聯邦法院對Amazon及HP提告，指控這兩所企業侵犯多項與影片串流相關的專利。

芬蘭電信集團諾基亞（Nokia）淡出手機市場後，專注於進行研發及向其他公司提供網絡設備。昨（31日）Nokia在美國特拉華州聯邦法院對Amazon及HP提告，指控這兩所企業侵犯多項與影片串流相關的專利。

Nokia在起訴書表示，Amazon的Prime Video和Twitch串流服務，以及HP的電腦均侵犯了Nokia在串流影片壓縮、傳輸及其他技術的專利。起訴書又指，Amazon及HP拒絕為使用Nokia專利取得許可，但不斷使用其技術以提供高品質且有效的影片串流服務。

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Nokia稱，數十間公司已取得其影片編碼及解碼專利許可，以獲得高品質及低頻寬和數據儲存的影片串流技術。而這些技術對國際電信聯盟的影片編碼技術標準尤為重要，故Nokia向Amazon及HP以公平條款提出專利許可，期望法院下令兩所企業停止侵權。惟目前並無列明索求的賠償金額。

除美國法院外，Nokia亦在德國、印度、英國以及歐洲統一專利法院向Amazon和HP提告。Amazon發言人拒絕回應有關訴訟，HP在截稿前亦未有作回應。Nokia期望兩所企業承擔責任並同意獲取專利許可，並稱該公司「仍為誠意的談判打開大門」。

責任編輯：歐朗欣

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