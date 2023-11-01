  • 26°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amazon侵權】Nokia起訴Amazon及HP　侵犯影片串流技術版權

科技 17:13 2023/11/01

分享：

分享：

昨（31日）Nokia在美國特拉華州聯邦法院對Amazon及HP提告，指控這兩所企業侵犯多項與影片串流相關的專利。

芬蘭電信集團諾基亞（Nokia）淡出手機市場後，專注於進行研發及向其他公司提供網絡設備。昨（31日）Nokia在美國特拉華州聯邦法院對Amazon及HP提告，指控這兩所企業侵犯多項與影片串流相關的專利。

Nokia在起訴書表示，Amazon的Prime Video和Twitch串流服務，以及HP的電腦均侵犯了Nokia在串流影片壓縮、傳輸及其他技術的專利。起訴書又指，Amazon及HP拒絕為使用Nokia專利取得許可，但不斷使用其技術以提供高品質且有效的影片串流服務。

【Chrome更新】iOS版Chrome終跟上Safari　網址列可移至底部

【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」

Nokia稱，數十間公司已取得其影片編碼及解碼專利許可，以獲得高品質及低頻寬和數據儲存的影片串流技術。而這些技術對國際電信聯盟的影片編碼技術標準尤為重要，故Nokia向Amazon及HP以公平條款提出專利許可，期望法院下令兩所企業停止侵權。惟目前並無列明索求的賠償金額。

除美國法院外，Nokia亦在德國、印度、英國以及歐洲統一專利法院向Amazon和HP提告。Amazon發言人拒絕回應有關訴訟，HP在截稿前亦未有作回應。Nokia期望兩所企業承擔責任並同意獲取專利許可，並稱該公司「仍為誠意的談判打開大門」。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】嘉里物流加強創新及自動化 與夥伴共迎疫後新機遇
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0　助企業釋放生成式AI潛力
2023/10/31
【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0　助企業釋放生成式AI潛力
【中風復康】理大研「智雲行健步儀」 提升中風患者下肢肌力
今日
【中風復康】理大研「智雲行健步儀」 提升中風患者下肢肌力
【Google域名】Google推新域名　.ing叫價不菲
今日
【Google域名】Google推新域名　.ing叫價不菲
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用
今日
【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用

你可能感興趣

【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0　助企業釋放生成式AI潛力
17:30 2023/10/31
【AI模型】阿里雲推「通義千問」2.0　助企業釋放生成式AI潛力
【中風復康】理大研「智雲行健步儀」 提升中風患者下肢肌力
今日 08:30
【中風復康】理大研「智雲行健步儀」 提升中風患者下肢肌力
【Google域名】Google推新域名　.ing叫價不菲
今日 11:27
【Google域名】Google推新域名　.ing叫價不菲
網上服務 移動裝置 科技產品 國際電信聯盟 串流 專利 HP Amazon Nokia

上一篇文章

【Vertu手機】Web3手機METAVERTU2攻港　結合AI解決數據私隱洩漏風險

下一篇文章

【嚴加打擊】YouTube發表聲明　將加強打擊廣告攔截器
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款