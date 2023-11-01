▲ 【恒大危機】恒大據報向境外債權人提新方案 以債權換恒大汽車、恒大物業三成股權

中國恒大 （03333） 據報向境外債權人提出新的債務重組方案。路透引述消息人士指，恒大建議境外債權人將持有債權轉換為恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 各約30%的股權。恒大股價跌近1%，報0.203元。

報道引述消息人士指，恒大約兩星期前向部分債權人提出新計劃，而有關交易須得到內地監管機構的批准。另一消息人士表示，新方案由廣東省政府轄下工作委員會推動。自2021年底恒大拖欠債務後，該委員會一直負責監督恒大大的重組工作。

今年以來，恒大汽車及恒大物業的股價已累跌逾80%，總市值僅約為90億元，而境外債權人合共持有恒大約190億美元債務，若接受新條款，他們的投資可能會大幅減值。報道引述行業專家指，恒大目前最大的挑戰是說服債權人以及恒大汽車、恒大物業的股東。

恒大清盤聆訊推至12月4日，法官明言給予「最後一次押後機會」，屆時若恒大未能呈交方案，很大可能頒令清盤及即時委任臨時清盤人。

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責任編輯︰梁浩碩