NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障　樓價跌可向發展商申請補償　

新地(00016)發展屯門NOVO LAND 2A期今公布新價單，提供93伙單位，其中90伙位於項目1座。發展商提供最高15%折扣優惠，折實入場價335.49萬元，折實平均呎價約13,288元，對比項目於今年6月推出的上一張價單、折實平均呎價約14,323元低約7%。為增強買家入市信心，發展商提供新的「置開心」樓價保障，若官方樓價指數在明年5月前有波動，發展商會按照跌幅補貼樓價，金額以發展商指定方式計算，上限為樓價5%。

新地副董事總經理雷霆形容是次定價為「十足信心價」，相信明年樓市成交量會較今年活躍，樓價將平穩向好。負資產數字雖然有所上升，但是拖欠情況不嚴重，相信不用過分擔心。

新地代理總經理陳漢麟表示，新價單中提供3伙開放式、10伙一房、52伙兩房及28伙三房單位，是次新設「更上一層樓靈活付款計畫」，提供最高5.5% 折扣優惠，並設有最高達樓價7.5%的印花稅補貼。項目示範單位與今日已對公眾開放，並將於周六（11月4日）正式開始收票。

新價單單位的實用面積238至693平方呎，折實價介乎335.49萬至893.18萬元，折實呎價由12,345至14,448元。其中入場單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎，折實呎價約14,096元。

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