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康奈爾大學21歲學生被捕 發文威脅殺及性侵猶太生

環球社會熱點 16:00 2023/11/01

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美國長春藤聯盟名校康奈爾大學（Cornell University）一名21歲男學生，涉嫌於網上發文威脅要殺害及性侵猶太學生於周二（10月31日）被捕，被控利用州際通訊發布威脅殺害或傷害他人的罪名。

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被告名為Patrick Dai，於紐約州皮茨福德（Pittsford）土生土長，目前就讀康奈爾大學工程學系三年級。

他涉嫌周末在網上發布帖文，威脅要攜帶突擊步槍到校園，指種族滅絕的法西斯猶太復國主義政權將被摧毀。

他聲稱要殺害猶太男學生及性侵猶太女學生，揚言要向一家主要供應猶太食物的大學食堂發動槍擊。

校方發表聲明證實一名學生已被拘留，稱對可怕的反猶太威脅感到震驚並予以譴責，認為相關人士應依法被起訴，並會加強校園保安。

英親巴人士闖麥當勞倒生老鼠 籲杯葛聲援以色列企業（有片） 【下一頁】

警方追蹤發帖者的IP地址，鎖定為Patrick Dai在校外居住的公寓，並於周二拘捕他，他被控利用州際通訊發布威脅殺害或傷害他人的罪名。

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責任編輯：鄭錦玲

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