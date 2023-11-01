【嚴加打擊】YouTube發表聲明　將加強打擊廣告攔截器

▲ YouTube早前的禁用廣告攔截器測試已告一段落，接下來將會在全球嚴格執行。

YouTube不時會出現廣告，加上自YouTube推出免廣告的訂閱版本YouTube Premium之後，不少用戶都採用Adblock等外掛程式，亦即是廣告攔截器，繼續當「免費仔」。然而，據外媒The Verge最新消息，YouTube將在全球加強打擊廣告攔截器。

YouTube早在今年6月宣佈進行打擊廣告攔截器的試驗項目，如果發現用戶觀看YouTube時使用廣告攔截器，便會彈出提示要求用戶停用廣告攔截器。

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該試驗項目原本僅針對部分用戶，惟外媒The Verge引述來自YouTube傳訊經理Christopher Lawton的一份最新聲明指出，廣告支援全球多元創作者生態，讓數十億人可於YouTube看到其喜愛的影片內容，而YouTube正將鼓勵用戶允許廣告或試訂閱YouTube Premium的舉措推至全球。早前禁用廣告攔截器的測試已告一段落，接下來將會全面嚴格執行，並且推至全球。

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3種會員方案 月費最平48元

今年8月，YouTube Premium香港月費亦已加價，現時提供3種會員方案，設有4個月免費試用期 ，此後每月：

個人計劃 78元

家庭（最多可供5人分享）138元

學生優惠方案 48元

責任編輯：張寶燕



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