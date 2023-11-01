【本地經濟】香港9月零售業總銷貨價值318億元 升幅回落至13%遜預期

政府統計處周三（1日）公布，今年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，較去年同期上升13.0%，略低於市場預期的13.8%，對比8月的13.7%升幅亦有所回落。與去年同期比較，今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升18.6%。





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9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11%達35億元，按年上升22%。對比8月為下跌9.5%。與去年同期比較，今年首九個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計則下跌2.3%。扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升10.1%。對比8月為上升11%。與去年同期比較，今年首九個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升16.5%。



按零售商主要類別分，9月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年上升27.3%。其次為電器及其他未分類耐用消費品上升 1%；食品、酒類飲品及煙草上升16.5%；其他未分類消費品上升34.1%；服裝上升41.5%；百貨公司貨品上升12.2%；藥物及化妝品上升50.6%；書報、文具及禮品上升10.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升9.8%；中藥上升14.0%；以及眼鏡店上升17.4%。











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另外，9月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌1.3%。其次為汽車及汽車零件，下跌25.1%；燃料下跌19.2%；以及傢具及固定裝置下跌15.1%。



今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.2%。政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值在九月按年繼續明顯上升。展望未來，發言人指出訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業，住戶收入持續改善和政府多項支援措施亦應提供支持。

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記者：鄭昊彤