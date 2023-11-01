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【大行點睇】「雙11」預售釋出加快去庫存信號 星展列安踏為行業首選

股樓投資 18:30 2023/11/01

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星展表示，在內地體育用品行業中，安踏（02020）屬於首選，因為隨著行業整合，其市場份額增長更快，2022至2024財年年均複合增長率可能達到15%，中期增長率料高於同業。


該行認為，體育用品業在「雙11」購物節預售釋出了加快去庫存信號，積極推動第四季銷售額以強勁的雙位數復甦速度。至於行業新的市場趨勢包括價格區間擴大、提供增值服務的旗艦店增多、鞋類品類不斷擴大，料以耐克（美：NKE）和安踏等公司佔上風 。

 

 

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記者：鄭昊彤

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