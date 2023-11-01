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【大行點睇】摩通：受惠於海外長期高水平利率 上調中國銀行評級至「增持」

股樓投資 18:14 2023/11/01

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摩根大通表示，中國銀行（03988）受惠於海外利率長期保持較高水平，在其公布第三季業績後，將評級由「中性」上調至「增持」。中國銀行周三（1日）收報2.77元，升幅1.1%。

 

 

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該行指出，中國銀行約20％的生息資產來自海外業務，管理層表示淨利差按季改善，而且勢頭可能會持續。該行又認為，中行第三季業績整體不及預期，銀行業普遍指引今年第四季及明年營收增長持續受壓；四大銀行收入及盈利增長較股份制銀行穩定，應該會在未來兩季有較佳的表現。

 

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁

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該行表示，中資行的首選是工商銀行（01398）、建設銀行（00939）、中行和民生銀行（01988）；又將浦發銀行（深：600000) 和興業銀行（滬：601166）評級由「中性」下調至「減持」，因其第三季業績令人失望。

 

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記者：鄭昊彤

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