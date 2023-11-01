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【分析】減印花稅和投資收入增加　無助港交所？

股市 15:12 2023/11/01

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【大行報告】港交所遭瑞銀削評級、目標價降至289元　減印花稅和投資收入增加都無用？

施政報告雖然提出下調港股印花稅，港府預計一年收入少141億元，即市場交易成本減少141億元，施政報告措施能否催谷股市？市場認為刺激港股交投有限。

瑞銀最新發表報告，提出兩大關鍵問題，坦言港交所既無法憑施政報告催谷新股和二手交投，也無法憑投資收入增加而推動股價。

施政報告措施能否催谷股市？

瑞銀表示，施政報告最新內容帶來溫和的短線支持，但從1998至2001年3次減印花稅經驗，日均成交都無法明顯增加，因股市活躍程度始終由市場表現所決定。另一方面，新股改革也需要市況配合，公司才會啟動招股。

瑞銀強調，長期而言，依然看好港交所可受惠香港國際集資中心的發展，也預計香港將改良買賣價差等交易結構，以至擴大上市機制。

HIBOR推動的淨利息收入能否成為股價催升因素？

即使今年港股成交未如預期大增，但港交所首9個月淨投資收益明顯提高，令年內盈利增約3成。不過，瑞銀直言，投資者並不把資金投資視為港交所主業，難以成為股價推升因素。

瑞銀下調港交所 （00388） 投資評級，由「買入」降至「中性」，12個月目標價從414元大減至289元。瑞銀表示，最新目標價289元相當於預測市盈率30倍，反映該行認為，2024年至27年間港股日均成交年均增長12%，而淨利息收入將會下跌，令預測期內港交所收入每年增長單位數百分比。

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記者：麥德銘

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