HashKey推首個持牌虛擬資產交易所App 目標年底吸納30萬本地用戶

持牌虛擬資產交易所HashKey宣布，獲證監會批准開放移動端完整交易功能，推出香港首個持牌虛擬資產交易所App。同時，HashKey Exchange宣布選擇HSK作為平台幣，揭示HSK全新應用場景與用戶參與方案。

HashKey Group首席運營官翁曉奇表示，HashKey Exchange開業至今，總交易量累計超過6億美元，10月30日24小時交易量已突破1億美元。法幣交易區已經逐步成為HashKey的一個特色。港元（HKD）和美元（USD）交易對在過去30天內分別成交了2.4億港元和4.5億港元。

他指出，根據經驗，大部份的虛擬資產用戶都喜歡在App上做交易，而HashKey Exchange開業以來，一直只有網頁版，現時推出App版，有信心可提升交易量及吸納客戶。現時平台註冊用戶累計逾10萬，目標年底前香港和全球註冊用戶數能增至30萬至50萬。

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他表示：「本次HashKey App的發布，團隊做了大量的細節打磨。App在用戶體驗上做到了『極簡絲滑』，將打破行業對持牌交易所難用的刻板印像。例如，用戶填寫字段和信息遞交等KYC環節的時間，已經從原本的28分鐘縮短至8分鐘。」

被問到JPEX事件後的市場變化，翁曉奇指出，現時香港幣圈正經歷陣痛期，市民選擇平台上更趨謹慎，不會再輕易相信不合規交易所有關高息回報，或明顯帶有陷阱的宣傳，認為對合規的交易所帶來新機遇期，相信HashKey推出的合規App，短期內對香港投資者具有較大吸引力。

HashKey Exchange 宣布App上綫期間開展「0交易手續費」活動，所有客戶的全部交易均免除手續費。新用戶通過HashKey Exchange App註冊、開戶都將獲得相應HSK獎勵。同時，可通過參與邀請有獎等活動獲取更多HSK。App啟動期間，申請成為大使邀請用戶完成身份認證獲得額外獎勵，限時加倍，具體參與規則可前往App內查看。目前，HashKey Exchange App 已上線iOS與Android版本。

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記者：李兆明