海底撈向特海國際 收購日本輕井澤酒店

海底撈(06862) 及同系公司特海國際（09658）公布，特海國際以26億日圓即約1,739萬美元，出售持有日本酒店項目的Japan Hai全部股權予海底撈，料帳面虧損約8,519萬日圓，即約57萬美元。至2時45分，海底撈報17.1元跌12.5%，特海國際報12.8元跌1.2%。

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特海國際所售Japan Hai持有及管理位於日本長野縣輕井澤的酒店，目前持有日本溫泉業務開發許可，計劃開發一個混合溫泉度假村，將於2027年竣工，去年虧損63萬美元，擬集中資源改善餐廳經營而出售該項目，擬將出售所得款項淨額用於一般營運資金及餐廳擴張計劃。



海底撈指，隨著旅遊業復甦及旅遊人次增加，Japan Hai所經營酒店業務具備未來增長潛力。儘管溫泉度假村並非其主營業務，但該集團的服務理念及業務管理往績可以協助該項目更加充分發揮競爭優勢。此外，溫泉度假村未來可為海底撈會員及忠實客戶提供增值服務，添加消費場景以迎合消費者的多元需要。溫泉度假村亦將用於舉辦會議及推廣集團企業文化，此有利於品牌形象進一步多元化， 以及在更廣泛的消費行業中抓住不斷發展的國際市場機遇。

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