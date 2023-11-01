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【美股焦點｜WE】WeWork傳下周申請破產　盤後股價插4成、市值曾達470億美元

股市 14:25 2023/11/01

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【美股焦點｜WE】WeWork傳下周申請破產

外電引述消息指，共享辦公室營運商WeWork（美︰WE）最快下星期在美國新澤西州提交破產保護申請。WeWork於美股盤後交易時段跌逾40%，股價已餘1.31美元。WeWork今年9月已把40股合併成1股，折算後年初至今股價累跌96%。即使不計盤後場外交易跌幅，WeWork 最新市值僅約1.2億美元。

WeWork 於10月2日未能依時向債券持有人支付利息，30日寬限期進入倒數階段，公司周二表示，已與債券持有人達成協議，在違約前可有7日額外時間與持有人談判。

WeWork未有回應破產傳聞。

WeWork兩年前借殼上市　管理象亂局持續多年

WeWork 2021年以SPAC方式借殼上市，初上市價格為10.38美元（未計40合1因素），市值曾達470億美元。WeWork上市後未錄盈利，而且現金消耗急速。WeWork今年上半年6個月資金消耗達5.3億美元，至6月底手頭現金約2.05億美元。

WeWork曾為風投界的追捧對象，包括獲軟銀集團孫正義投資，但創辦人Adam Neumann於2019年被罷免後，管理亂象、關聯方交易以至疫情對辦公室需求轉變一直困擾公司。

WeWork今年8月披露，董事會在治理和公司戰略方向上存在重大分歧，三名董事辭職，改組後加入的董事具有債務經驗，被視為WeWork為重組債權作準備。

截至今年6月，WeWork在全球39個國家設有777個辦公地點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

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編輯：麥德銘

美股 孫正義 特殊目的收購公司（SPAC） WeWork
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