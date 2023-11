白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基

美國白宮於周一(10月30日)舉辦萬聖節活動,國務卿布林肯(Antony Blinken)攜同兩名年幼子女參與。布林肯兒子的打扮亦十分有心思,穿起烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)標誌服裝。

英親巴人士闖麥當勞倒生老鼠 籲杯葛聲援以色列企業(有片) 【下一頁】

【以巴戰爭】布林肯訪以國 美探討除哈馬斯後加沙未來 【下一頁】

布林肯的兒子身穿墨綠色軍衣,加上黑色軍褲,打扮正好是澤連斯基自俄烏戰爭以來一直維持的穿著。布林肯女兒亦穿起有烏克蘭國旗顏色的藍黃色小裙,配合哥哥的烏克蘭主題。

Halloween: Anthony Blinken dressed his son in a Zelensky costume, and his daughter wore a Ukrainian flag outfit.



Thank you 🇺🇸 for supporting 🇺🇦



P.S. I used to love this day and to be able to wear some cool costume and have some nice time with friends. Cannot do it now, but I… pic.twitter.com/MEOHFX4DO9