白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基

美國白宮於周一（10月30日）舉辦萬聖節活動，國務卿布林肯（Antony Blinken）攜同兩名年幼子女參與。布林肯兒子的打扮亦十分有心思，穿起烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）標誌服裝。

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布林肯的兒子身穿墨綠色軍衣，加上黑色軍褲，打扮正好是澤連斯基自俄烏戰爭以來一直維持的穿著。布林肯女兒亦穿起有烏克蘭國旗顏色的藍黃色小裙，配合哥哥的烏克蘭主題。

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Halloween: Anthony Blinken dressed his son in a Zelensky costume, and his daughter wore a Ukrainian flag outfit.



Thank you 🇺🇸 for supporting 🇺🇦



P.S. I used to love this day and to be able to wear some cool costume and have some nice time with friends. Cannot do it now, but I… pic.twitter.com/MEOHFX4DO9 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) October 31, 2023

布林肯的祖父於1900年出生在烏克蘭首都基輔，於4歲時隨家族移居美國。與澤連斯基相同的是，布林肯亦是烏克蘭猶太人後裔。

總統拜登（Joe Biden）迎接絡繹不絕的萬聖節打扮小朋友人龍，向他們派發糖果。第一夫人吉爾（Jill Biden）則化身愛貓Willow，為在少小朋友朗讀故事。

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責任編輯：吳漢培