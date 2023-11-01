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白宮舉辦萬聖節活動 布林肯仔仔化身澤連斯基

環球社會熱點 15:01 2023/11/01

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美國白宮於周一（10月30日）舉辦萬聖節活動，國務卿布林肯（Antony Blinken）攜同兩名年幼子女參與。布林肯兒子的打扮亦十分有心思，穿起烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）標誌服裝。

英親巴人士闖麥當勞倒生老鼠 籲杯葛聲援以色列企業（有片） 【下一頁】

【以巴戰爭】布林肯訪以國 美探討除哈馬斯後加沙未來 【下一頁】

布林肯的兒子身穿墨綠色軍衣，加上黑色軍褲，打扮正好是澤連斯基自俄烏戰爭以來一直維持的穿著。布林肯女兒亦穿起有烏克蘭國旗顏色的藍黃色小裙，配合哥哥的烏克蘭主題。

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布林肯的祖父於1900年出生在烏克蘭首都基輔，於4歲時隨家族移居美國。與澤連斯基相同的是，布林肯亦是烏克蘭猶太人後裔。

總統拜登（Joe Biden）迎接絡繹不絕的萬聖節打扮小朋友人龍，向他們派發糖果。第一夫人吉爾（Jill Biden）則化身愛貓Willow，為在少小朋友朗讀故事。

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責任編輯：吳漢培

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