巴黎頭巾女呼真主偉大 威嚇爆炸彈 遭警開槍打傷危殆

法國巴黎有一名戴著頭巾的女子，周二（10月31日）於地鐵站高呼「真主偉大」，又威嚇指要引爆炸彈。警員開槍擊中並制服女子，女子腹部中槍，送院後傷勢危殆。

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事發於當地周二早上，警方接報指有女子在Bibliotheque François-Mitterrand station車站，發表具有攻擊性的聖戰言論。

據悉，該女子於現場高呼「真主偉大」及「你們都去死」，又威脅要引爆自己，但警方其後確認她身上沒有攜帶爆炸物。

警察到場時把女子拉到一邊，要求她冷靜下來及舉起雙手。警方稱由於當時情況危險，女子拒絕服從命令，警員別無選擇只能向女子開槍。

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女子腹部中彈，隨即被送到附近醫院接受治療，警方指其傷勢有生命危險。

警方尚未確認這名女子的身份，但她或與一名2021年威脅巴黎反恐哨兵行動巡邏隊員，因心理健康問題被送往精神病院的女子為同一人。

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責任編輯：鄭錦玲