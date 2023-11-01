【華為手機】國際版華為手機彈緊急通知　識別Google服務為「木馬病毒」

▲ 近日不少國際版華為手機彈出緊急通知，指Google服務為「TrojanSMS-PA木馬病毒」。

近日不少國際版華為手機彈出緊急通知，指Google服務為「TrojanSMS-PA木馬病毒」並建議華為手機用戶盡快刪除。綜合外媒最新報道，該情況純粹為防毒軟件誤判，並已經緊急更新修正問題。

報道指，國際版華為手機由防毒軟件Avast負責處理所有病毒檢測工作，惟自10月27日起，Google應用程式更新後，有部分內容被修改，因此觸發病毒警報，錯誤將Google服務視為病毒內容。而Avast隨後推出更新版的病毒庫，稱已修復問題。

受影響用戶若想解決相關問題，除了可以根據Google官方社群建議的兩個方式：

刪除Google應用程式，更新後再重新安裝

或者清除手機管家應用程式的快取和數據，然後更新病毒庫和應用程式

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另據外媒《WCCFtech》報道，華為官方亦有提供解決方案及步驟，只需在華為裝置上，到「設定」>點擊「所有應用程式」> 「手機管理員（Optimizer）」>「儲存」>清除快取和清除資料。完成後，開啟最佳化器應用程式，點擊右上角的設定，然後選擇Wi-Fi和移動資料進行防病毒軟件更新即可。

採用Android系統機款受影響

目前出現誤報情況的華為手機型號相當廣泛，主要為採用Android操作系統的國際版手機，包括： P10、Mate 20、nova 5T等；至於採用鴻蒙Harmony OS及中國版的華為手機則不受影響，目前採用的防毒軟件為360安全衛士。

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責任編輯：張寶燕



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