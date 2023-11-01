【Window 11更新】Window 11更新至23H2　Microsoft Teams對話功能更易用

▲ Microsoft今（1日）釋出Windows 11 2023版本的最新更新。

Microsoft今（1日）釋出Windows 11 2023版本的最新更新。早在9月，Microsoft已宣布Window 11的多項新功能，包括重頭戲：人工智能（AI）助手Copilot，為用户提供全新的繪圖等體驗。而是次更新中，旗下視訊通話軟件Microsoft Teams將改進「聊天」功能。

Window服務項目管理副總裁John Cable表示，「聊天」是Microsoft Teams預設鎖定在工具欄上。他又指，若用户點擊開啟Microsoft Teams，便會發現一個迷你通訊體驗，允許其聊天、打電話、視像通話或創建社群分享想法的空間。其視窗能在桌面上隨意移動，使用户能在進行其他網絡活動時亦能查看對話。

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原本Microsoft Teams在整合後融合在Window系統中，並同樣預設於工具欄上。惟用户不能像其他程式般隨時將其移除，必須要在「設定」中使它從工作欄上停用。

另外，Window 11 2023亦有針對應用程式進行更新。系統工具會增設「系統」標籤，並放在「設定」中的特定分類。Microsoft亦將在未來允許用户刪除系統工具。

責任編輯：歐朗欣

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