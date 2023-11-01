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【以巴戰爭】加沙難民營被炸致多死 以稱斃哈馬斯指揮官

環球政治 12:36 2023/11/01

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以色列周二（10月31日）繼續轟炸加沙地區（Gaza），當地的管理機構指北部一個難民營被擊中，導致超過50人當場死亡。以軍表示，空襲成功擊斃巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的高層領導，惟哈馬斯否認。

【以巴戰爭】玻利維亞與以國斷交 指於加沙犯反人類罪行 【下一頁】

加沙一間醫院的院長Atef al-Kahlout表示，轟炸導致Jabalia難民營最少50人死亡，相信會持續上升。加沙衛生部門亦指出，空襲擊使超過50人喪生，約150人受傷。有事後片段顯示，大批屍體在瓦礫中被抬出。

以色列軍方確認轟炸難民營，指當地有哈馬斯高層指揮官匿藏，遂發動攻擊嘗試擊斃。以軍指目標為與10月7日突襲有關的指揮官Ibrahim Biari，稱武裝分子把他安置在平民建築內。

以軍發言人承認，知悉難民營內聚集平民，指軍方已嘗試降低平民傷亡，稱這是戰爭的悲劇。發言人再次呼籲平民，應該向南部撤離。

美穆斯林群體促以巴停火 否則大選不支持拜登 【下一頁】

哈馬斯否認有任何高層指揮官身處難民營，指責以軍殺害平民。哈馬斯指襲擊導致難民營400人死傷。

加沙連日遭到以軍轟炸，難民營空襲前當地衛生部門指喪生者已超越8,500人。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）再次重申，促請立即停火及各方尊重國際法。

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責任編輯：吳漢培

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