▲ 【虛擬資產】HashKey App正式開放完整交易功能 散戶可手機入金買幣、新登記獲贈平台幣HSK

持牌虛擬資產交易所HashKey宣布獲得證監會批准，將開放旗下HashKey App完整交易功能上線，意味香港散戶將可以用手機App買比特幣Bitcoin。同時，交易所HashKey Exchange宣佈以同系HSK作為平台幣，用作激勵平台生態持份者作出貢獻，包括新登記用戶。



HashKey Group 首席運營官翁曉奇透露，在監管部門和審計機構多輪的審慎核查後，HashKey App獲批上線，經歷過近期行業負面消息，此次上線也意味著香港市場從此擁有合規安全、簡單易用交易所App，強調HashKey極具合規及安全性，提供資產安全托管、獨立透明審計、主流保險承保等特性，用戶資產受到嚴密保障。



翁曉奇表示，除此以外，HashKey憑借牌照優勢與包括香港發鈔行在內的多家銀行建立了法幣出入金通道，用戶可以直接從銀行戶口存入港元或美元，擺脫了行業對「凍結戶口」、「穩定幣風險」的恐懼。



據公司透露，HashKey Exchange開業至今，總交易量累計超過6億美元，10月30日24小時交易量已突破1億美金，涉港元和美元為基礎的加密貨幣交易在過去30天內分別成交了2.4億港元和4.5億港元。



翁曉奇稱，HashKey App注重用戶體驗上，例如，用戶填寫和信息遞交等KYC環節的時間，已經從原本的28分鐘縮短至8分鐘。



同時，HashKey Exchange宣佈選擇母公司HashKey Group所設計的HSK作為平台幣，激勵生態貢獻者。

HashKey Exchange 宣佈App上線限定開展0交易手續費活動，所有客戶的全部交易均免除手續費，新用戶通過HashKey Exchange App註冊、開戶都將獲得相應HSK獎勵。同時，可通過參與邀請有獎等活動獲取更多HSK。活動期間，申請成為大使邀請用戶完成身份認證獲得額外獎勵。

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記者︰李哲毅