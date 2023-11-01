【以巴戰爭】玻利維亞與以國斷交 指於加沙犯反人類罪行

玻利維亞周二（10月31日）指控，以色列襲擊加沙地帶干犯反人類罪行，宣布與以色列斷絕外交關係，鄰國哥倫比亞和智利，則召回駐以色列大使以作磋商。

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玻利維亞稱與以色列斷交，是為譴責以方在加沙地帶發生具侵略性和不成比例的軍事進攻。

玻利維亞代理外長普拉達（María Nela Prada）表示，以軍於加沙地帶對巴勒斯坦人民犯下反人類罪，已經奪取數千平民的生命，並導致巴勒斯坦人流離失所。

普拉達又批評以方用敵對態度，對待在加沙提供人道主義援助的國際人士，並宣布玻利維亞將向受轟炸和圍困的加沙提供援助。

玻利維亞、哥倫比亞和智利均強烈譴責，以色列襲擊加沙導致巴勒斯坦公民死亡，智利和哥倫比亞政府於數小時後更召回駐以色列大使。

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巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）早前也批評，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）行徑瘋狂，試圖摧毀加沙。

盧拉指以方不應僅因哈馬斯（Hamas）向以國所作的恐怖行為，就要殺害數百萬無辜人民。

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責任編輯：鄭錦玲