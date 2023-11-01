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【日圓走勢】日圓兌港元跌穿5.2算　日財務官神田真人：投機行為似是日圓疲弱最大因素　不一定會證實干預匯市行動

宏觀解讀 12:21 2023/11/01

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【日圓走勢】日圓兌港元跌穿5.2算　日財務官神田真人：投機行為似是日圓疲弱最大因素　不一定會證實干預匯市行動

日本央行周二進一步調整孳息曲線控制（YCC）政策，容許日本十年期國債孳息升至1%，日圓匯價不升反跌，兌每美元跌穿151水平。負責日本外匯事務的財務省財務官神田真人周三表示，無法用基本面解釋近期日圓走勢，投機行為似乎是日圓疲弱的最大因素，近日圍繞日圓走勢的情況較以往「更加緊張」，當局將不排除任何選項的情況下作出適當反應。

日本政府處干預「待命狀況」

日圓兌每美元周三低見151.68，現報約151.24；每百日圓兌港元低見5.1762，現報5.1729。

神田真人稱，對日圓單邊或突然波動對經濟構成的負面影響感到憂慮，當局處於「待命狀況」，並會對匯率過份波動作出任何回應，但即使當局對日圓走勢進行干預，也不一定會證實有關行動。

他重申，息差只是左右日圓走勢的其中一個因素，他尊重日本央行的決定。

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編輯：陳韻妍

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