【負債累累】共享辦公室營運商WeWork　計劃最早下周申請破產

▲ WeWork或最快於下星期申請破產。

昔日強勢崛起，成功吸引華爾街創投資金、獲日本軟銀集團（SoftBank Group）重金投資的共享辦公室營運商WeWork，不堪負債累累及面臨巨額虧損，或最快於下星期申請破產。

據《路透》引述消息人士報道，WeWork計劃最快下周申請破產；《華爾街日報》則引述消息報道，WeWork考慮在新澤西州申請破產。WeWork拒絕評論有關破產消息，惟昨（31日）曾透露，由於債務還款寬限期接近完結，已經與債權人達成協議，部分債務暫時延後償還。

2019年IPO上市夢碎 疫後仍未擺脫劣勢

早年起打着創科旗號的WeWork，曾揚言顛覆房地產業，標榜旗下辦公室有許多租客都是初創，可藉此互相分享資訊，形成初創生態圈。這些噱頭更成功吸引華爾街創投資金及軟銀集團。

昔日於初創圈子紅極一時的WeWork，在2019年尋求IPO（首次公開招股）時，估值高達470億美元。然而，WeWork最終IPO上市夢碎，還引發市場質疑集團可如何實現盈利。其IPO計劃從未實現，在2021年才透過與一間特殊收購公司（SPAC）以合併方式上市，惟此後依然未有擺脫劣勢。

長達3年的新冠疫情導致許多企業退租、轉為遙距工作，加上經濟下滑，令WeWork債台高築且難以產生現金。在借貸成本增加重創商用不動產業的困境之下，WeWork至今年6月有淨長期債務29億美元，長期租約超過130億美元。

責任編輯：張寶燕



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