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「迎風而行 — 日本女性電影先行者」 田中絹代導演回顧展

都會情報 11:30 2023/11/01

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日本國駐香港總領事館日本國際交流基金會將與電影文化中心（香港）在2023年11月17日至12月3日期間，合辦「迎風而行 — 日本女性電影先行者」—田中絹代導演回顧展（下稱「回顧展」）。這次回顧展是日本國駐香港總領事館每年一度大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」的一個重要的藝術項目，旨在透過日本經典電影大師的傑作推廣日本文化，讓香港市民從不同角度了解日本社會的生活。

日本電影史上最重要的女演員田中絹代（1909-1977），不單止參演過清水宏、五所平之助、小津安二郎、木下惠介、溝口健二等眾多大師的經典，更於1953年執導《戀文》，開啟了導演的生涯。之後，她陸續拍攝了《月昇物語》（1955）、《永恆的乳房》（1955）、《流亡王妃》（1960）、《只有黑夜的女子》（1961）、《阿吟小姐》（1962）等電影。近年，其導演作品經數碼修復後重新在世界各地上映，引起了極大的關注，當中獨到、敏銳的女性刻劃，著實令人驚嘆。是次節目，將放映田中絹代導演總數六部電影，並另設座談會，邀請不同學者、影評人，深入討論她作為女性導演先驅富創造力的藝術世界。所有電影以DCP格式放映，並設中英文雙語字幕。電影簡介及購票詳情，詳見附件。

是次回顧展，將播放六部田中絹代執導的電影，在回顧展舉行期間，凡到場欣賞電影及即場交回問卷的觀眾，可獲精美紀念品乙份，送完即止。

部份場次現已率先公開發售，購票詳情如下﹕

網站購票：www.mclcinema.com
App購票：MCL Cinemas - Ticketing
戲院購票：K11 Art House戲院票房或K11 Art House戲院自動售票機
影院﹕九龍尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA L4樓層「K11 Art House」
節目查詢：日本國駐香港總領事館廣報文化部
電話：2522-1184，電郵：infojp@hn.mofa.go.jp

關於日本秋祭in香港
自2016年起，日本國駐香港總領事館每年均於10月至11月前後舉行大型秋季盛事「日本秋祭in香港－魅力再發現－」，在日本的文化團體、學校、企業、地方政府機構，以及香港和第三國或地區的企業和團體等的協力下，為香港市民介紹日本多方面的魅力。

「迎風而行 — 日本女性電影先行者」田中絹代導演回顧展
11月17日至12月3日 於 K11 Art House
九龍尖沙咀梳士巴利道18號
Victoria Dockside K11 MUSEA, L4樓層（港鐵尖東站J出口）
節目時間表： https://tinyurl.com/against-the-flow

正價：港幣$85；小童 / 全日制學生 / 長者：港幣$65 / MCL MAX 會員: HK$75
所有放映為日語原聲，設中英文雙語字幕
※放映日期及時間隨時更新，以戲院網站公布為準。
※座談會詳情將另行公布
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©1955 Nikkatsu Corporation

 《永恆的乳房》
1955｜日本 ｜黑白｜110min｜日語 ，中英文字幕

文子（月丘夢路 飾）的丈夫因事業失敗，不單止生活放縱，還酗酒及擁有情婦，害她身心俱疲。既然已經灰心、絕望，唯有結束不幸的婚姻，重新開始。文子辦妥離婚手續之後，被迫與長子分開，帶著女兒生活，她知道往後的日子雖然艱苦，但可以寫詩歌抒發感受，亦有好友扶持，總算捱得過。可惜才華剛受到賞識，有機會在文壇發光發亮之際，文子卻被診斷患上乳癌，需立即施手術。一場有關生存的意義、意志與及靈與慾之間的殘酷鬥爭，就由此展開了。故事改編自三十一歲去世的女詩人中城文子的一生。《永恆的乳房》被譽為田中絹代導演生涯成就最高的作品，結合田中澄江的細膩劇本，藤岡粂信極富表現力的攝影，最終完成了一部立足女性電影殿堂的經典作。______________________________________________________________________________________

©1961 Toho Co., Ltd.  

《只有黑夜的女子》
1961｜日本 ｜黑白｜93min｜日語，中英文字幕

雖然1958年「賣春防止法」通過，但不少從事肉體交易的女子，仍巧妙鑽過法律的漏洞進行買賣。這時候流鶯若被警方圍捕，將被強行送往福利機構接受輔導。白菊女子宿舍就住著不少這樣的女性，當中包括渴望恢復自由，能夠自主過生活的邦子。她在悉心輔導下重投社會，經職業介紹所找到工作。遺憾更生的過程飽受歧視、鄙夷等折磨，而社會的不接納，不單來自男性，也有女人對女人的排斥所造成。這是田中絹代的第五部電影，主演過溝口健二傑作《夜之女》（1948）的她，為實現要以女性的角度描繪女性的目標，創作的切入點更加尖銳到肉，塑造了為自己而活的女性新形象。
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©1955 NIKKATSU  

《月昇物語》
1955｜日本｜黑白 ｜102 min｜ 日語 ，中英文字幕

故事以奈良做背景，寫妻已去世的淺井家父親茂吉（笠智眾 飾）與千鶴（山根壽子 飾）、綾子（杉葉子 飾）、節子（北原三枝 飾）三位女兒過著平靜的生活，但自從認識了千鶴已故丈夫的弟弟所介紹的朋友雨宮（三島耕 飾）開始，姊妹之間被古都埋藏的情感終在月色之下騷動起來。《月昇物語》劇本由小津安二郎及齋藤良輔共同編寫，當中，包括演員笠智眾在內，小津的班底也加入了拍攝組。這是田中絹代的第二部導演作品，對於男性導演一向所描繪的女性形象作出了修正，並為角色注入女性的觀點，一反「小津系統」固有的樣式，加上木村威夫的精緻美術配合峰重義沈穩簡潔的攝影，令這部心思細密、靈巧含蓄的小品更見雋永。______________________________________________________________________________________

©1962/2021 Shochiku Co., Ltd. 

《阿吟小姐》
1962｜日本 ｜彩色｜102 min ｜日語 ，中英文字幕

背景是16世紀天正年間，基於勢力的擴張及所引起的宗教衝突，豐臣秀吉決定對外來信仰進行嚴厲的打壓。故事透過茶道大師千利休繼女阿吟（有馬稻子 飾）愛上忠於基督的已婚武將右近（仲代達矢 飾）這段關係，準確勾畫了政治、權勢、宗教所集結的力量，對人心、信仰等的壓制，但與此同時，即使身處亂世，女人為堅守自己的信念其韌性同樣可以深不見底、義無反顧。《阿吟小姐》是師從溝口健二的編劇成澤昌茂根據今東光的小說改編，至於攝影師宮島義勇，則因為擁有出色的技術與直率個性，被稱為與宮川一夫齊名的攝影天皇。綜合了各方面的貢獻，作為田中絹代導演的最後一部作品，精緻的藝術表現固然精彩，但以爭取、宣示女性自主為目標的個性依然濃烈，並且從未褪色。
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©1960 Kadokawa Pictures  

《流亡王妃》
1960｜日本｜彩色 ｜103 min｜日語 ，中英文字幕

二戰期間，關東軍指令貴族出身的龍子（京町子 飾）作為中日友好關係的象徵，必需要下嫁末代皇帝溥儀胞弟溥傑（船越英二 飾）為妻。婚後，龍子飽受陌生風俗及旁人冷眼的折磨，幸好有丈夫體貼的愛與關懷，總算帶來了安慰。然而，隨著戰爭的爆發與蔓延，和平夢破滅，開始一步步邁向歷史的悲劇。《流亡王妃》改編自愛新覺羅浩(又譯嵯峨浩)傳記，田中絹代找來和田夏十擔任編劇（她極少接受丈夫市川崑導演以外的劇本工作），描寫大時代下被命運擺佈的女子，憑堅毅不屈面對各種苦難，締造未來。主角京町子外型圓潤、豐滿，演技出色之餘，也予人富頑強生命力的感覺。經由渡邊公夫流麗的攝影風格領導，影片包括美術與服裝在內所有層次分明的細節皆被有效統合，成就了這部導演、原作、編劇、主演等崗位均由女性出任的瑰麗之作。______________________________________________________________________________________

©KOKUSAI HOEI 

《戀文》
1953｜日本 ｜黑白 ｜98 min｜日語 ，中英文字幕

二戰結束，軍人禮吉（森雅之 飾）活了下來。當他再次踏上祖國土地，唯一記得的，就是一直深愛的初戀情人道子（久我美子 飾）。禮吉前往東京，寄宿在做書藉買賣的弟弟的公寓裡，並在朋友的關照之下，找到一份為「壞女人」撰寫英文情書的工作。一次偶然機會，禮吉終於遇見道子，可惜心目中的女神，原來同樣為金錢而出賣過身體，任人愛撫、擁抱，令到他非常失望甚至憤怒。田中絹代導演的第一部電影《戀文》，對於何謂貞潔、背叛，有深刻的反思及批判。木下惠介根據丹羽文雄原著小說進行改編的劇本，將民族尊嚴狹隘的一面做了冷靜的分析。其中，道子對禮吉無情的道德譴責，選擇別過臉，轉身獨自離開的長鏡頭，盡露田中絹代敏銳柔韌的導演功力。

* 本新聞稿發佈時，選映電影尚未經電影、報刊及物品管理辦事處評級。一旦任何電影被評為三級，只准18歲及以上人士觀看。

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