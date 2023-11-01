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【大行報告】摩通看好四大國有內銀股　調升其中一家評級至「增持」並降兩家股份銀行評級

股市 11:33 2023/11/01

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【大行報告】摩通看好四大國有內銀股　調升其中一家評級至「增持」並降兩家股份銀行評級

內銀股已公布第三季業績，摩根大通指，內銀股第三季業績雖遜預期，而且更預示第四季及2024年收入增長存在壓力，但該行傾向鍾情於四大國有內銀股，因收入及盈利相對較穩定，預期四大國有內銀股將於未來兩季跑贏大市。摩通調高中行 （03988） 評級至「增持」，以反映淨息差前景更具韌性，同時下調興業銀行（滬：601166）及浦發銀行（滬：600000）評級至「減持」，因上季業績遜預期。

內銀股中，摩通首選工行 （01398） 、建行 （00939） 、中行及民行 （01988）

淨息差於第四季及明年續有下行壓力

摩通表示，撇除中行及民行，其他內銀股第三季收入均告下跌，行業收入平均跌5%，主要由於淨息差收窄及淨利息收入增長疲弱所致，盈利平均下跌3%。內銀管理層預期淨息差於第四季及明年續有下行壓力，淨利息收入續弱，但資產質素有跡象出現溫和改善。

該行又指，國有內銀股的淨息差相對穩定，而且貸款增長亦較強勁，故淨利息收入也相對偏穩，而股份銀行方面，民行錄得收入增長，盈利增長亦有7%，為股份銀行中最高增幅。

郵儲行存在較的估值下調壓力

國有內銀股中，摩通稱，郵儲行 （01658） 存在較的估值下調壓力，因業績已連續四季遜預期，而且估值較四大內銀股存在15%溢價。至於股份銀行，摩通料未來兩季在去風險環境下將會跑輸，但明年或會迎來轉捩點，首選民行。

摩通稱，從第三季一級資本充足比率來看，中信銀行 （00998） 、浦發銀行、平安銀行（深：000001）、華夏銀行（滬：600015）、光大銀行（滬：601818）、興業銀行及民生銀行的資本緩衝較少，或會有集資的需要。

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編輯：陳韻妍

港股 中國銀行（03988） 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 個股分析 興業銀行（滬：601166） 民生銀行（01988） 國有內銀股 大行報告 光大銀行（滬：601818）
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