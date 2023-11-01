  • 27°C
香港時間 : 20231101日 (週三) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】曾與JPEX謀合作　協同通信不足半年放棄虛擬資產業務、聯席CEO辭任

股市 11:12 2023/11/01

分享：

分享：

【虛擬資產】曾與JPEX謀合作　協同通信不足半年放棄虛擬資產業務、聯席CEO辭任

無牌虛擬資產交易平台JPEX今年6月曾宣布與香港主板上市的協同通信 （01613） 訂立合資公司協議，擬申請香港營運虛擬資產交易平台（VATP）牌照。繼9月與JPEX「割席」，協同通信最新公布，莊天任辭任聯席行政總裁兼執行董事，管理團隊未能確定是否具足夠專業知識和能力，決定終止開拓虛擬資產業務。

協同通信表示，於10月31日已訂立兩份協議，以總額約253萬港元出售原意用於發展虛擬資產的公司和相關貸款，由莊天任接手。公司預計，出售事項不會帶來任何盈虧。

6月中披露與JPEX協議　9月方認6月底協議失效

參考協同通信以往公告，公司今年6月13日公布，旗下子企Radio World與JPEX和鳳凰國際集團，以51%、25%和24%股權比例，擬成立合資公司Jade Power，並擬向證監會申領VATP牌照。Radio World將全數支付認購款項，JPEX會為Jade Power 提供技術服務作為清償認購款項。

及至9月JPEX遭證監會點名批評，協同通信才發通告，首次披露與JPEX的合資公司協議未能在6月30日之前達成先決條件，協議6月30日失效，而公司沒有參與JPEX平台的營運。

協同通信2012年上市，主要從事數字集群系統及樓宇智能及智能家居業務。

公司今早股價無升跌，報0.33元，成交額僅2萬元，最新市值9910萬元。在宣布與JPEX合作後，公司股價即市曾見0.99元。

相關文章：

【JPEX案】財庫局許正宇：正研究修例監管OTC場外找換店　投委會：力不到不為財

【JPEX案】證監會整合可疑虛擬資產交易平台名單　榜上共6個（附表）

【JPEX案】港澳再拘4人、警方：涉較核心人士　再凍結2400萬元資產、有人在浴缸燒文件及收藏大量人民幣

【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

ET財智Talk
【ET財智Talk】最佳部署債券時機已到？ 美股中小型股現投資機遇？花旗廖嘉豪分析股債投資策略

編輯：麥德銘

港股 協同通信（01613） 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【異動︱餐飲股】海底撈斥1.3億向特海收購日本酒店業務　股價挫10%為最差藍籌

下一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐與螞蟻集團首次在港利用代幣化存款　完成企業內部支付交易測試
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款