▲ 【虛擬資產】曾與JPEX謀合作 協同通信不足半年放棄虛擬資產業務、聯席CEO辭任

無牌虛擬資產交易平台JPEX今年6月曾宣布與香港主板上市的協同通信 （01613） 訂立合資公司協議，擬申請香港營運虛擬資產交易平台（VATP）牌照。繼9月與JPEX「割席」，協同通信最新公布，莊天任辭任聯席行政總裁兼執行董事，管理團隊未能確定是否具足夠專業知識和能力，決定終止開拓虛擬資產業務。

協同通信表示，於10月31日已訂立兩份協議，以總額約253萬港元出售原意用於發展虛擬資產的公司和相關貸款，由莊天任接手。公司預計，出售事項不會帶來任何盈虧。

6月中披露與JPEX協議 9月方認6月底協議失效

參考協同通信以往公告，公司今年6月13日公布，旗下子企Radio World與JPEX和鳳凰國際集團，以51%、25%和24%股權比例，擬成立合資公司Jade Power，並擬向證監會申領VATP牌照。Radio World將全數支付認購款項，JPEX會為Jade Power 提供技術服務作為清償認購款項。

及至9月JPEX遭證監會點名批評，協同通信才發通告，首次披露與JPEX的合資公司協議未能在6月30日之前達成先決條件，協議6月30日失效，而公司沒有參與JPEX平台的營運。

協同通信2012年上市，主要從事數字集群系統及樓宇智能及智能家居業務。

公司今早股價無升跌，報0.33元，成交額僅2萬元，最新市值9910萬元。在宣布與JPEX合作後，公司股價即市曾見0.99元。

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編輯：麥德銘