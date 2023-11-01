▲ 【HSBC滙豐】滙豐與螞蟻集團首次在港利用代幣化存款 完成企業內部支付交易測試

滙豐宣布，與螞蟻集團於香港首次利用代幣化存款，成功完成企業內部支付交易測試，藉此探討代幣化存款的潛在優勢，幫助企業在不同滙豐賬戶之間進行隨時和實時的資金調撥。測試交易在香港金管局的金融科技監管沙盒內進行，過程涵蓋存款代幣的發行、轉移和贖回，為未來研究奠下基礎，有助業界日後繼續探索以區塊鏈和代幣化促進企業資金管理效率和創新。

縮短企業調撥資金所需的時間

測試期間，滙豐與由螞蟻集團開發的區塊鏈平台連接，該平台旨在縮短企業調撥資金所需的時間，並增強成本效益及透明度。

滙豐環球新興支付產品主管劉彥奇表示，是次測試體現了香港作為企業財資中心，具備卓越的銀行服務能力，滙豐將繼續善用代幣化存款和其他創新金融科技，幫助客戶簡化和充分掌控資金管理。螞蟻集團國際業務全球資金平台負責人黎粵指，區塊鏈和Web3技術正在推動行業合作的數碼化和價值流動的創新，極大提高流動性和企業資金管理的效率。

自2020年開始，滙豐一直為螞蟻集團提供支援，構建以區塊鏈為本、用於處理全球財資中心之間資金支付的實時財資管理技術方案，涵蓋港元、人民幣、美元、英鎊及歐羅等主要貨幣。

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編輯：陳韻妍