美穆斯林群體促以巴立即停火 否則大選不支持拜登

以色列與巴勒斯坦戰爭持續超過3周，加沙地區（Gaza）狀況引起全球關注。美國有穆斯林及阿拉伯裔群體揚言，如果拜登（Joe Biden）未能立即促成停火，將不會在下次總統大選中支持對方。

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全國民主黨穆斯林委員會的公開信表明，將會動員全體穆斯林﹑阿拉伯裔及盟友，拒絕向支持以色列襲擊巴勒斯坦人民的候選人提供任何支持，包括背書﹑支援及投票。

信中批評美國拜登政府對以色列無條件支持，提供資金及武器，使暴力衝突延續及導致平民死亡，已嚴重打擊選民的信任。

委員會呼籲拜登，利用對以色列的影響力，當地時間周二（10月31日）下午5時前促成以巴停火，否則不會在下次總統大選時支持拜登。

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委員會內有多位來自選情激烈州分的穆斯林領袖，如密歇根及賓夕凡尼亞等。美國穆斯林公民團體Emgage指出，2020年總統大選中多達64%穆斯林選民支持拜登。最新民調發現，穆斯林對拜登及民主黨支持度大減。

白宮拒絕回應最新民調結果，發言人讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）僅指拜登尊重穆斯林的立場，而且留意到美國穆斯林及相關人士正承受數目不對稱的仇恨引起的攻擊。她指拜登已與猶太人及阿拉伯與穆斯林社群成員接觸，並安排官員持續處理各族群的憂慮。

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責任編輯：吳漢培