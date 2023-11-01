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【以巴戰爭】布林肯訪以國 美探討除哈馬斯後加沙未來

環球政治 10:51 2023/11/01

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五（11月3日）會再出訪以色列，他周二（10月31日）指美國與各國正考慮，加沙（Gaza）脫離巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）控制後的未來。

【以巴戰爭】英母護兩女同遇害 德籍女證遭斬首 【下一頁】

布林肯於美國國會參議院撥款委員會聽證會上表示，不能繼續由哈馬斯掌管加沙，但以色列也不希望掌管此地。

他認為上述兩個方向之間存在各種可能組合，美國與其他國家都正密切關注這些方案。

布林肯指最有用的方案，就是建立有效且復興的巴勒斯坦機構來掌管加沙。他表示一旦上述方案不可行，仍可選擇其他臨時安排，並可能牽涉中東地區多個國家，及有助提供安全和治理的國際機構。

華府持續與以國及中東各國商討，以色列一旦成功擊敗哈馬斯後，應如何治理加沙，但至今仍未有明確計劃。

【以巴戰爭】女兵人質獲救 以軍邁入第3階段 【下一頁】

外媒《彭博社》周二報道，美以兩國正研究的其中一個選項為，籌組一支有美軍參與的多國部隊，或交由聯合國暫時監管加沙。

白宮回應指，目前未有考慮或討論向加沙派遣美軍作維和部隊的方案。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則表示，各方已就加沙未來作非常初步的談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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