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【中國經濟】財新10月製造業PMI回落至49.5遜預期、再陷收縮　外需疲軟令供給減少

宏觀解讀 10:44 2023/11/01

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【中國經濟】財新10月製造業PMI回落至49.5遜預期、再陷收縮　外需疲軟令供給減少

經內地10月份官方製造業採購經理指數（PMI）重陷收縮後，財新公布，內地10月製造業採購經理指數（PMI）由上月的50.6跌至49.5，遜預期的50.8，亦是今年7月後新低，當月報49.2，亦是連續兩個月擴張後，重新陷入收縮，走勢與國家統計局製造業PMI一致。報告指，由於外需疲軟導致製造業減少供給，內地製造業需求實際上連續3個月擴張。

從分項指數看，10月製造業需求緩慢擴張、供給收縮。製造業新訂單指數連續第3個月位於擴張區間，但增幅放緩，顯示需求擴張速度減緩。新出口訂單指數仍低於榮枯線，企業普遍表示，全球經濟疲軟疊加高物價，導致海外市場銷售受挫，製造業企業相應減少供給，生產指數降至榮衰線以下。

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編輯：陳韻妍

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