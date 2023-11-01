【Deliveroo】戶戶送調查：大部分餐廳對第四季前景持謹慎態度　65%餐廳上季利潤下降

▲ 【Deliveroo】戶戶送調查:大部分餐廳對第四季的前景持謹慎態度 65%餐廳上季利潤下降

戶戶送Deliveroo公佈2023年第三季「餐廳信心指數」的調查結果，由於第三季有65%受訪餐廳指整體利潤下降，業界對於短期經濟的期望好壞參半，大部分餐廳對第四季的前景持謹慎態度，但亦有部分受訪餐廳仍然樂觀，甚至希望在第四季度擴展業務，例如開設新分店（26%）。

半數餐廳指外送收入約佔10%至30%

調查於10月2至13日進行，71%的受訪餐廳對第三季的整體經營表現滿意（5 分或以上，滿分為10 分），整體滿意度為5.4分，但基於經濟復甦較預期相對緩慢，整體滿意度較第二季的6.2分略有下降。

不少餐廳依靠外送平台來維持收入。半數受訪餐廳表示外送收入佔其總收入約10%至30%，近20%的受訪餐廳甚至表示外送佔餐廳收入三分之⼀以上。展望第四季，三分之二受訪餐廳認為外送業務將與堂食同樣重要，17%的餐廳更認為外送業務重要性將持續成長。

勞動力短缺問題有所緩解 無計劃延長營業時間

餐飲業的勞動力短缺問題近期似乎有所緩解，儘管有八成餐廳指在招聘員工臨挑戰，但半數受訪餐廳則表示第三季並無出現人手短缺，較第二季（37%）有所改善，而且超過七成的餐廳表⽰將優先考慮本地招聘，並有37%受訪餐廳不打算招聘外勞。

對於政府推動夜間經濟，但逾90%受訪食肆並無延長營業時間的計劃，並對這些措施的影響採取「觀望」態度。今季僅有四分之⼀（28%） 受訪餐廳對經濟和餐飲業前景感到樂觀，較上一季更差。

⼾⼾送香港區署理總經理Nick Price指，目前經濟環境仍存在不確定性，83%餐廳認為外送業務⼀如既往地重要，其中更有⼀些餐廳依靠外送業務維持生意增長。

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編輯：陳韻妍