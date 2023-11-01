【異動︱餐飲股】海底撈斥1.3億向特海收購日本酒店業務　股價挫10%為最差藍籌

▲ 【異動︱餐飲股】海底撈斥1.3億收購日本酒店業務 股價下挫

海底撈 （06862） 公布與特海國際 （09658） 訂立股份轉讓協議，向特海附屬購買JAPAN HAI全部股權，代價26億日圓（約1.34億港元）。完成後，JAPAN HAI將成為其全資附屬公司。海底撈股價跌一成，低見17.6元，暫為表現最差藍籌。

JAPAN HAI主要從事日本酒店管理及營運，並持有在日本開發溫泉的許可證。JAPAN HAI擁有並管理一家位於日本長野縣輕井澤的酒店，酒店業務去年虧損63萬美元，該公司計劃開發一個混合式溫泉度假村，將於2027年竣工。

海底撈表示，基於集團正面的財務表現，進一步尋求投資及收購機會，以使其收入來源多元化，並加強其品牌建設，海底撈稱，相信隨著旅遊業復甦及旅遊人次增加，JAPAN HAI所經營的酒店業務具備未來增長潛力。盡管溫泉度假村並非其主營業務，但集團的服務理念及業務管理往績可以協助JAPAN HAI更加充分發揮其競爭優勢。

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責任編輯︰梁浩碩